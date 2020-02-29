https://static.news.ru/photo/c41d2f58-5ae1-11ea-8784-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легковой автомобиль марки Datsun сбил пожилую женщину с тремя малолетними внуками на пешеходном переходе в Саратове.

Об этом РИА Новости сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло около полудня по местному времени (11:00 по Москве) на перекрёстке улиц Тархова и Чехова. По предварительной информации, водитель Datsun, 1951 года рождения, нарушил правила дорожного движения в части, касающейся правил проезда пешеходных переходов.

Бабушка с девятилетним внуком и двухлетней внучкой госпитализированы, а трёхлетний мальчик получил медицинскую помощь на месте и был отпущен домой. ГИБДД проводит проверку по факту происшествия и устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее 29 февраля крупное ДТП произошло под Ульяновской области. Автобус, перевозивший 26 детей и троих сопровождавших их взрослых, перевернулся и упал в кювет. Как передавал NEWS.ru, пять детей были госпитализированы, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии.