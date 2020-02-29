Легковой автомобиль марки Datsun сбил пожилую женщину с тремя малолетними внуками на пешеходном переходе в Саратове.
Об этом РИА Новости
Бабушка с девятилетним внуком и двухлетней внучкой госпитализированы, а трёхлетний мальчик получил медицинскую помощь на месте и был отпущен домой. ГИБДД проводит проверку по факту происшествия и устанавливает все обстоятельства случившегося.
Ранее 29 февраля крупное ДТП произошло под Ульяновской области. Автобус, перевозивший 26 детей и троих сопровождавших их взрослых, перевернулся и упал в кювет. Как передавал NEWS.ru, пять детей были госпитализированы, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии.
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