Пенсионерка из Бурятии в течение полутора лет истязала троих малолетних внучек, чтобы мотивировать их хорошо учиться.
Подробности истории
Педагоги в школе замечали следы насилия, но верили объяснениями детей, говорившим, что они упали. В апреле 2019 года, когда одна из девочек пришла в учебное заведение с заметными синяками на лице, учителя всё-таки обратились в полицию.
Пенсионерка в ходе разбирательств отрицала свою вину и заявляла, что её оговорили. Суд, однако, не согласился с её доводами и приговорил женщину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.
Представители суда отмечают, что насилие над детьми происходило на глазах матери девочек и их деда, однако никто не остановил пенсионерку.
Как ранее сообщал NEWS.ru, следователи Омска возбудили уголовное дело об истязании ребёнка. Правоохранители зафиксировали у ставшего жертвой насилия четырёхлетнего мальчика порванные уши, царапины и кровоподтёки по всему телу.
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