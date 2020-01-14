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Пенсионерка из Бурятии в течение полутора лет истязала троих малолетних внучек, чтобы мотивировать их хорошо учиться.

Подробности истории сообщила пресс-служба Мухоршибирского районного суда республики Бурятия. Ставшая фигуранткой уголовного дела по части 2 статьи 117 УК РФ пожилая женщина проживала с семьёй дочери. Пенсионерка «с особым рвением» контролировала успеваемость троих внучек 6, 8 и 11 лет. Она проверяла у девочек домашнюю работу и давала им дополнительные задания. В случаях, когда бабушке казалось, что внучки учатся недостаточно усердно, она избивала их. Также пенсионерка регулярно морила девочек голодом.

Педагоги в школе замечали следы насилия, но верили объяснениями детей, говорившим, что они упали. В апреле 2019 года, когда одна из девочек пришла в учебное заведение с заметными синяками на лице, учителя всё-таки обратились в полицию.

Пенсионерка в ходе разбирательств отрицала свою вину и заявляла, что её оговорили. Суд, однако, не согласился с её доводами и приговорил женщину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Представители суда отмечают, что насилие над детьми происходило на глазах матери девочек и их деда, однако никто не остановил пенсионерку.

Как ранее сообщал NEWS.ru, следователи Омска возбудили уголовное дело об истязании ребёнка. Правоохранители зафиксировали у ставшего жертвой насилия четырёхлетнего мальчика порванные уши, царапины и кровоподтёки по всему телу.