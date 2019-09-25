Авиакомпания Azur Air готова предоставить пассажирам жёстко севшего в Барнауле Boeing возможность вылететь в Камрань. Для этого перевозчик направляет резервный борт.
Кроме того, компания оплатит все расходы по трансферу клиентов до дома.
В Azur Air также отметили, что начали расследование инцидента. Специалисты компании работают вместе с авиационными властями, производителями воздушного судна и администрацией аэропорта, передаёт
Ранее News.ru писал, что возгорание правой стойки шасси произошло при посадке самолёта Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. 12 человек обратились за помощью врачей. Медики приняли решение о госпитализации четырёх пассажиров.