Житель подмосковного Раменского Евгений Рогалёв, обвиняющий силовиков в фабрикации против него уголовного дела о якобы сбыте наркотиков, попытался свести счёты с жизнью во время заседания местного суда. Это произошло после того, как обвинение запросило для мужчины девять лет колонии.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката Татьяну Титову, Рогалёв не признаёт вину, утверждая, что стал жертвой провокации. Дело на жителя Раменского завели по заявлению соседки Аллы Ерёминой. В...