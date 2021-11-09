Автор книги о деле ЮКОСа найден мёртвым в Москве

Адвокат Артур Воробьёв, которому принадлежит исследование о деле ЮКОСа, обнаружен мёртвым в своей квартире на Ломоносовском проспекте в Москве. Причиной смерти могло стать самоубийство, сообщил MK.RU источник.

По данным издания, тело 64-летнего адвоката было найдено 8 ноября в 23:30, в квартире также обнаружили огнестрельное оружие. Другие детали не сообщаются.

Юрист Артур Воробьёв входил в коллегию адвокатов Москвы, написал книгу «Дело Йукоса как зеркало русской адвокатуры», выступал в качестве эксперта по громким делам. В 2007 году он защищал гипнотизёра и экстрасенса Анатолия Кашпировского по делу о незаконном целительстве.

Ранее сообщалось, что в Москве найдены мёртвыми аспирант биологического факультета МГУ и девушка. Их тела обнаружены в квартире дома на Большой Академической улице. Предположительно, они совершили самоубийство. В полицию обратился отец молодого человека, который сообщил, что сын прислал ему сообщение о том, что решил «не продолжать жизнь».