https://static.news.ru/photo/70423ac2-d99a-11e9-908d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Псковской области у деревни Толкачёво обрушился автомобильный мост через реку Неведрянку. В результате происшествия пострадал один человек.

По данным регионального управления МЧС, инцидент произошёл во вторник, 17 сентября, около 17:00. Пострадавший — водитель «Нивы» — был сразу же доставлен в больницу города Великие Луки.



В правительстве региона сообщили, что чинить мост будут в 2020 году. Он был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии, отмечает РИА Новости .

Как ранее сообщал News.ru, на 2-м км трассы А-107 в Наро-Фоминском районе грузовой автомобиль задел несущую конструкцию пешеходного моста, вследствие чего сооружение рухнуло.