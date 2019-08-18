https://static.news.ru/photo/1dc6c5ce-c19e-11e9-b2f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Движение транспорта по шоссе Энтузиастов в районе места, где произошла авария с участием туристического автобуса, затруднено.

По данным Центра организации дорожного движения, пробка наблюдается на дороге в сторону центра, передаёт РИА Новости .

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки , автомобилистам трудно проехать на участке от пересечения шоссе с Новогиреевской улицей до пересечения с Главной аллеей.

Ранее News.ru писал, что момент ДТП с туристическим автобусом попал на видео. Судя по ним, автобус ехал по своей полосе, впереди него ехали три легковых автомобиля. В ту секунду, когда загорелся красный сигнал светофора, водитель взял резко вправо и врезался в мачту городского освещения. В результате ДТП пострадали 15 человек, восемь из них были госпитализированы в больницу. Всего в автобусе находились 32 китайских туриста.