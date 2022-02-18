Автомобилист без прав устроил смертельное ДТП в Кемеровской области

В Кемеровской области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и ещё пять пострадали. По предварительным данным, аварию устроил автомобилист, не имеющий водительского удостоверения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД. В данный момент устанавливается, находился ли виновник в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло в городе Белово. Автомобиль Nissan Sunny выехал на перекрёсток на красный свет и столкнулся с Hyundai Tucson, который двигался на разрешающий сигнал светофора. В результате с различными травмами были госпитализированы водители обеих машин и трое пассажиров. Пассажир, находившийся в момент ДТП в салоне Nissan, скончался в больнице.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Кроме того, ранее мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. По факту ДТП на него составили три административных протокола, сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Накануне в Кузбассе произошло ещё одно ДТП. В Кемеровской области столкнулись пять автомобилей. В результате четыре человека погибли и ещё трое пострадали. По предварительным данным, виновник не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом.