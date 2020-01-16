https://static.news.ru/photo/3ae0c910-3909-11ea-944d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге воспитательница детского сада лишилась дорогостоящего автомобиля. KIA Sportage стоимостью 1,7 млн рублей угнали прямо посреди бела дня.

Инцидент произошёл во Фрунзенском районе города, на улице Бухарестской. Женщина припарковала машину возле дома, а выйдя через несколько часов, обнаружила, что его нет на месте. Она написала заявление в полицию. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передают «Невские новости».

Как сообщал NEWS.ru, в конце декабря 2019 года московской полиции удалось найти угнанный ранее уникальный советский лимузин, на котором ездил Иосиф Сталин.