Автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Магнитогорске утром в среду, 7 августа. Сработало взрывное устройство, когда водитель открыл дверь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время специалисты устанавливают взорвавшееся устройство.
Известно, что в данном районе проживает большое количество представителей таджикской диаспоры.
Силовики считают, что взрыв является покушением на убийство, сообщает
Как ранее писал News.ru, силовики в Малгобекском районе Ингушетии уничтожили боевика, который планировал террористический акт. При нём были обнаружены готовая к применению самодельная взрывчатка, оружие и боеприпасы.