Автомобиль врезался в жилой дом в Японии, один человек погиб

Легковой автомобиль протаранил стену жилого одноэтажного дома в городе Ота префектуры Гумма в Японии.
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June 13, 2020
В доме проживали 68-летний мужчина со своим сыном. Отец погиб под автомобилем,
Уточняется, что водитель автомобиля не справился с управлением, пролетев поворот дороги, врезался в дом. Машина снесла стену дома. Автомобилем управлял 23-летний водитель.
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pic.twitter.com/goD1Koh6qp June 13, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса на Щёлковском шоссе в Московской области. Известно, что на момент столкновения рейсовый транспорт следовал по маршруту без пассажиров, в нём находился только водитель, сам он серьёзно не пострадал.
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