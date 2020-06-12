Автомобиль врезался в жилой дом в Японии, один человек погиб

https://static.news.ru/photo/d902edd0-ad21-11ea-8f53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Легковой автомобиль протаранил стену жилого одноэтажного дома в городе Ота префектуры Гумма в Японии.

В доме проживали 68-летний мужчина со своим сыном. Отец погиб под автомобилем, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что водитель автомобиля не справился с управлением, пролетев поворот дороги, врезался в дом. Машина снесла стену дома. Автомобилем управлял 23-летний водитель.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса на Щёлковском шоссе в Московской области. Известно, что на момент столкновения рейсовый транспорт следовал по маршруту без пассажиров, в нём находился только водитель, сам он серьёзно не пострадал.