Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/18bf1e7e-b27d-11eb-9250-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль в результате ДТП вылетел на тротуар с пешеходами в Екатеринбурге. ЧП произошло в центре города. В результате пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД.

На улице Ленина, 48, произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадали пятеро взрослых и двое детей, — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, ЧП произошло после того, как одна машина выехала на красный сигнал светофора. Другой автомобиль от удара отбросило в сторону прямо на тротуар с пешеходами.

Ранее сообщалось, что внедорожник врезался в толпу людей в Калининградской области. Инцидент произошёл в посёлке Холмогоровка во время слушаний по строительству железной дороги через жилую зону. Пострадали, по разным данным, от трёх до восьми человек.