В ночь на воскресенье, 12 января, на территории Киева произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, в котором находились пять человек, врезался в столб, затем перевернулся и загорелся. В аварии погиб один человек — водитель машины. Четверо пассажиров получили травмы.
Об этом сообщают представители госслужбы по ЧС Украины.
Отмечается, что пассажирам из горящей машины выбраться помогли очевидцы аварии. Пожарные прибыли на место происшествия в 04:19 мск.
Они потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции, — передаётся на странице госслужбы по ЧС Украины в Facebook.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее NEWS.ru писал, что на кадрах с видеорегистратора автомобиля бывшего сотрудника ГИБДД Андрея Кузнецова видно, как он на большой скорости снёс пешехода в Калужской области. Рассматривается версия намеренного наезда на человека.