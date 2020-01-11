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Два торговых центра в Москве проверяют после сообщений об угрозах взрывов. На место уже выехали сотрудники оперативных служб, сообщает ТАСС.

Информация о заложенных взрывных устройствах поступила в ТЦ «Авиапарк» и Lotte Plaza, на место отправлены сотрудники оперативных служб, — рассказали в экстренных службах. В декабре 2019 года на Россию обрушилась...