Автомобиль сбил пешехода на остановке в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/5f653ace-c454-11ea-8b98-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/spb_today

Водитель автомобиля, пытаясь не допустить столкновения с другой машиной, потерял управление и врезался в остановку в центре Санкт-Петербурга. В результате аварии находившаяся там женщина получила тяжёлые травмы.

Водитель, управляя автомобилем Mercedes, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, потерял управление над транспортным средством и въехал в остановку общественного транспорта с последующим наездом на пешехода и дерево. В результате ДТП пешеход получил тяжёлые травмы, — цитирует ТАСС сообщение УГИБДД по региону.

Уточняется, что ДТП произошло в 13:40 на пересечении улиц 8-й Советской и Дегтярной. Пострадала 48-летняя женщина. Виновника аварии — 30-летнего мужчину — тоже увезли на скорой.

Как писал NEWS.ru, велосипед сбитого насмерть сыном экс-министра спорта Бориса Иванюженкова Артёмом мужчины разлетелся на две части после столкновения. Об этом рассказал очевидец ДТП, произошедшего 11 июля на территории подмосковного Подольска. Мужчина выгуливал собаку, когда на Октябрьском проспекте произошла смертельная авария. По его словам, велосипедиста сбила машина марки BMW чёрного цвета. По предварительным данным, молодой человек не нарушал ПДД, был трезв и не пытался скрыться с места происшествия.