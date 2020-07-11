Автомобиль сбил двух пешеходов в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/24700240-c3a1-11ea-9d14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы столкнулись два автомобиля, после чего один из них совершил наезд на пешеходов.

Инцидент произошёл на Трубной площади. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Вылетел на пешеходную зону и сбил двух человек, — сообщил ТАСС источник в полиции.

Причины ДТП и все обстоятельства уточняются.

Ранее NEWS.ru писал об аварии на 7-м километре МКАД в Москве. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате происшествия двое человек оказались заблокированы в кабине. Погибшие — мужчина и женщина. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить обстоятельства, приведшие к аварии.