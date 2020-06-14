Автомобиль сбил двух пешеходов на юго-западе столицы

Пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила об инциденте. На юго-западе Москвы водитель сбил двух пешеходов.
Сегодня около 18:00 мск водитель автомобиля «Фольксваген» на улице Айвазовского сбил двух пешеходов, в настоящее время их осматривают врачи, —
цитируетсообщение ТАСС.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают причины ДТП. Также к месту аварии направилась бригада медиков.
Ранее NEWS.ru писал, что женщина и ребёнок пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон».
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