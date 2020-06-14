Автомобиль сбил двух пешеходов на юго-западе столицы

https://static.news.ru/photo/47028ff2-ae5d-11ea-bcc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила об инциденте. На юго-западе Москвы водитель сбил двух пешеходов.

Сегодня около 18:00 мск водитель автомобиля «Фольксваген» на улице Айвазовского сбил двух пешеходов, в настоящее время их осматривают врачи, — цитирует сообщение ТАСС.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают причины ДТП. Также к месту аварии направилась бригада медиков.

Ранее NEWS.ru писал, что женщина и ребёнок пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон».