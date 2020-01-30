https://static.news.ru/photo/65b6a37e-4383-11ea-9a0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На западе Москвы произошло ДТП. Водитель легкового авто совершил наезд на пешеходов. В результате инцидента два человека пострадали.

Авария произошла по адресу: проспект Вернадского 33. Врачи госпитализировали пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее NEWS.ru писал, что двое человек погибли под колёсами такси на Киевском шоссе, один сбитый мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии. Таксист попытался объехать встречный автобус и наехал на водителей и пассажира одной из двух остановившихся на шоссе машин.