На западе Москвы произошло ДТП. Водитель легкового авто совершил наезд на пешеходов. В результате инцидента два человека пострадали.
Авария произошла по адресу: проспект Вернадского 33. Врачи госпитализировали пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее NEWS.ru писал, что двое человек погибли под колёсами такси на Киевском шоссе, один сбитый мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии. Таксист попытался объехать встречный автобус и наехал на водителей и пассажира одной из двух остановившихся на шоссе машин.
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