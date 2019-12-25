https://static.news.ru/photo/b692ac30-27bc-11ea-ab93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского района Николая Фролова. Взрыв произошёл в тот момент, когда чиновник открыл дверь своего автомобиля Kia Sorento.

Как сообщает Lenta.ru, он получил тяжелейшие ранения и был госпитализирован в реанимацию местной больницы. Самодельное взрывное устройство, предположительно, было установлено на пороге машины. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. По предварительным данным, взрыв мог быть покушением на Фролова, связанным с его профессиональной деятельностью.

Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о покушении на руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии. Под арест попал некий Хадриев Б.А., за решёткой он будет оставаться до 18 февраля 2020 года. Ему предъявлено обвинение за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное ношение оружие.