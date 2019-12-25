В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского района Николая Фролова. Взрыв произошёл в тот момент, когда чиновник открыл дверь своего автомобиля Kia Sorento.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о покушении на руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии. Под арест попал некий Хадриев Б.А., за решёткой он будет оставаться до 18 февраля 2020 года. Ему предъявлено обвинение за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное ношение оружие.
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