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Происшествия

Автомобиль с пассажирами рухнул с моста в пруд в Москве

09:03, 15 ноября 2020 334
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легковое авто упало с моста в пруд в московском районе Внуково, сообщил источник в экстренных службах столицы.

В 05:45 на 1-й Рейсовой улице в районе Пыхтинского моста машина врезалась в препятствие, после чего откатилась и упала в воду. По предварительным данным, в легковушке находятся двое людей, передаёт «Мослента».

Судьба водителя и пассажира пока неизвестна, на место происшествия прибыли водолазы и сотрудники экстренных служб.

Как писал NEWS.ru, 14 ноября в Нижегородской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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