Автомобиль с пассажирами рухнул с моста в пруд в Москве

Легковое авто упало с моста в пруд в московском районе Внуково, сообщил источник в экстренных службах столицы.
В 05:45 на 1-й Рейсовой улице в районе Пыхтинского моста машина врезалась в препятствие, после чего откатилась и упала в воду. По предварительным данным, в легковушке находятся двое людей,
Судьба водителя и пассажира пока неизвестна, на место происшествия прибыли водолазы и сотрудники экстренных служб.
Как писал NEWS.ru, 14 ноября в Нижегородской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.