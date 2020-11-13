Автомобиль с пассажирами рухнул с моста в пруд в Москве

https://static.news.ru/photo/a9af9a62-2709-11eb-b274-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легковое авто упало с моста в пруд в московском районе Внуково, сообщил источник в экстренных службах столицы.

В 05:45 на 1-й Рейсовой улице в районе Пыхтинского моста машина врезалась в препятствие, после чего откатилась и упала в воду. По предварительным данным, в легковушке находятся двое людей, передаёт «Мослента».

Судьба водителя и пассажира пока неизвестна, на место происшествия прибыли водолазы и сотрудники экстренных служб.

Как писал NEWS.ru, 14 ноября в Нижегородской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.