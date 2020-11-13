Автомобиль с двумя детьми упал в реку в Перми

https://static.news.ru/photo/dc31d2fe-2748-11eb-811a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Происшествия Перми | ДТП, ЧП/vk.com

В Перми машина с женщиной и двумя детьми упала в реку. Об этом сообщили правоохранительные органы региона.

Машина, в которой находились двое детей и их родители, остановилась возле магазина на шоссе Космонавтов. Мужчина отправился в магазин, пока он ходил, автомобиль покатился с парковки к обрыву и рухнул в реку, сообщает издание «Подъём».

Мужчина прыгнул вслед за автомобилем, но смог спасти только одного ребёнка. В настоящий момент на месте трагедии работают водолазы, прочёсывая дно в поисках тел погибших.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Москвы иномарка въехала в остановку общественного транспорта. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Предполагается, что находившаяся за рулём женщина отвлеклась при выезде из дорожного затора.