Автомобиль турецкого дипломата, работающего в консульстве в Салониках, был сожжён неизвестными в ночь на 23 декабря.
На задние шины авто были установлены парафиновые пластины, после чего транспортное средство оказалось охвачено огнём,
Сотрудникам экстренных служб удалось потушить возгорание до того, как оно перекинулось на соседние машины.
Ранее глава МИД Греции Никос Дендиас назвал необоснованным и противоречащим международному праву меморандум о разграничении морских зон, подписанный Турцией и правительством нацсогласия Ливии, работающим в Триполи, писал NEWS.ru.
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