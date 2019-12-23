Фото: Dimitris Lampropoulos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейского в американском штате Калифорния уволили после того, как он применил удушающий приём и ударил 52-летнего мужчину головой об авто, в результате чего тот скончался.

Инцидент произошёл 27 ноября в округе Сонома. За три дня до этого Дэвид Глен Уорд заявил в правоохранительные органы о том, что у него угнали автомобиль Honda Civic, но не...