https://static.news.ru/photo/96f9ac2c-de4a-11e9-8691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Два брата пострадали в городе Реж Свердловской области после ДТП, которое произошло у них на глазах. У перекрёстка улиц Свердлова и Зелёной столкнулись автомобили Hyundai и «Нива».

Одна из машин после удара отлетела в сторону и задела подростков 13 и 15 лет. Братья с травмами были госпитализированы, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Отмечается, что Режевский межрайонный следственный отдел регионального СКР начал доследственную проверку по факту получения несовершеннолетними телесных повреждений.

Ранее News.ru сообщал, что пассажирский автобус ПАЗ совершил наезд на четырёхлетнего ребёнка, переходившего дорогу с матерью в Белгороде по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ЧП пострадавший доставлен в больницу. Инцидент произошёл на пересечении улиц Щорса и Архиерейской.