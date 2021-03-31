Автомобиль Пескова попал в аварию в Москве

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Автомобиль пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова попал в аварию на территории Москвы. В результате ДТП никто не пострадал. Сам представитель Кремля уже прокомментировал инцидент в разговоре с журналистами. Политик подчеркнул, что в момент аварии его в машине не было.

Ранее стало известно, что в аварию в столице попал автомобиль Genesis. Это транспортное средство закреплено за Дмитрием Песковым. Представитель Управления делами президента Елена Крылова рассказала, что водитель не пострадал, однако самому автомобилю были нанесены повреждения.

Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что в результате ДТП все остались целы.

Все целы, меня в машине не было, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Как передавал NEWS.ru, 28 марта грузовик сбил человека на севере столицы. В результате ДТП пешеход погиб, рассказали в Главном управлении МВД по Москве.

Инцидент произошёл недалеко от перекрёстка улиц Часовая и Асеева.