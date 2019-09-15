https://static.news.ru/photo/da25483a-d7ab-11e9-b1e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Девять детей пострадали в результате наезда автомобиля на толпу несовершеннолетних в Казахстане. Об этом сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

ЧП произошло в городе Хромтау. Водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением и допустил наезд на группу учащихся горнотехнического колледжа. В результате девять человек были доставлены в больницу. Троих из них пришлось госпитализировать, остальные отпущены домой.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», отмечает РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, крупное ДТП с участием трёх автомобилей произошло на 100-м км Московской кольцевой автомобильной дороги. В результате аварии был совершён наезд на троих рабочих, проводивших дорожные работы. Всего в ДТП пострадали пять человек, четверым из которых потребовалась медицинская помощь.