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Рядом с авиационной базой Баграм на территории Афганистана утром 11 декабря прогремел взрыв. В результате происшествия были ранены по меньшей мере 30 мирных жителей. Об этом журналистам сообщил источник в Афганистане.

Все пострадавшие от взрыва мирные жители были доставлены в медицинские учреждения. Врачи оказывают им необходимую помощь. Сведения о виновных во взрыве вблизи авиабазы на данный момент отсутствуют. Данная информация передаётся...