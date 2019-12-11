По сообщениям очевидцев, в московском районе Сокол автомобиль наехал на ребёнка недалеко от школы.
От граждан поступила информация, что на ул. Новопесчаная, д. 15, возле школы, водитель автомобиля Kia совершил наезд на ребёнка, — передаёт сообщение полиции АГН «Москва».
Сотрудники полиции и медики выехали на место происшествия.
Как ранее писал NEWS.ru, представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов сообщил, что в результате аварии с рейсовым автобусом под Волгоградом пострадали пять человек.
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