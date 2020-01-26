Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проверяют информацию о трупе, спрятанном в багажнике каршерингового автомобиля.
Очевидцы рассказали, что днём 26 января видели, как четверо мужчин на улице Кржижановского вытащили окровавленное тело мужчины из подъезда жилого дома и погрузили его в багажник машины. После этого они скрылись. Об этом
Также свидетели происшествия озвучили номерной знак бело-жёлто-оранжевой машины: А275ХТ198.
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга в лесу на территории Ленинградской области обнаружили обгоревший труп молодой девушки. Впоследствии тело опознали. Погибшей оказалась YouTube-блогер М.
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