https://static.news.ru/photo/29c0ebf2-4047-11ea-998b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проверяют информацию о трупе, спрятанном в багажнике каршерингового автомобиля.

Очевидцы рассказали, что днём 26 января видели, как четверо мужчин на улице Кржижановского вытащили окровавленное тело мужчины из подъезда жилого дома и погрузили его в багажник машины. После этого они скрылись. Об этом сообщает «Фонтанка».

Также свидетели происшествия озвучили номерной знак бело-жёлто-оранжевой машины: А275ХТ198.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга в лесу на территории Ленинградской области обнаружили обгоревший труп молодой девушки. Впоследствии тело опознали. Погибшей оказалась YouTube-блогер М.