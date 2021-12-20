«Калашников» в руках челябинского подростка оказался игрушкой

«Вооружённым подростком» на улице Челябинска оказался юноша с игрушкой в руках, напоминающей автомат Калашникова, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области. В региональном главке добавили, что сейчас «даётся оценка его действий».

Установлен гражданин, у которого в руках находилась игрушка. В настоящее время даётся оценка его действий. Давайте пока ограничимся таким комментарием, — рассказала в ведомстве.

Парень с напоминающим автомат Калашникова предметом в руках проследовал от площади Революции до остановки «Детский мир». Прохожие в основном никак не реагировали на него, однако один из них шарахнулся, когда юноша направил на него предмет. В материале издания также приводится фотография, на которой видно, что молодой человек действительно держит в руках что-то похожее на автомат. Тем не менее не исключается, что у он мог нести страйкбольное оружие — на это указывает расцветка предмета.

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