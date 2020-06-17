Автобус врезался в опору моста в Туле

https://static.news.ru/photo/2911e6fe-b0b6-11ea-99a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь человек пострадали в ДТП в Туле.

Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах Тульской области, маршрутный автобус врезался в опору железнодорожного моста. Инцидент произошёл на Алексинском шоссе напротив дома № 24. Обстоятельства происшествия и тяжесть состояния пострадавших уточняются.

По данным местного новостного издания Tulapressa, пострадавший автобус следовал по маршруту 162-К. Столкновение произошло из-за того, что водитель потерял контроль над управлением. Издание утверждает, что жизни пострадавших ничего не угрожает, ссылаясь на региональное управление МВД.

16 июня крупное ДТП произошло в Челябинской области, передавал NEWS.ru. Там грузовик на скорости протаранил четыре легковые машины и врезался в фургон. В результате происшествия два человека погибли и шестеро пострадали.