Автокатастрофа с участием автобуса и мусоровоза произошла в подмосковном Одинцове.
В результате ДТП пострадал водитель автобуса. Транспортные средства получили серьёзные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ленинградской области произошло массовое ДТП с цементовозом, легковым автомобилем и рейсовым автобусом. По предварительным данным, женщина за рулём Peugeot не уступила дорогу автобусу ПАЗ. От удара маршрутка вылетела на встречную полосу и врезалась в цементовоз.
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