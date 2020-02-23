Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одна из солисток Мариинского театра в Санкт-Петербурге получила в день выступления кладбищенский букет. Об этом инциденте журналистам рассказала сама артистка, пожелавшая не раскрывать своего имени.

Как отметила солистка Мариинки, цветы появились за сценой в конце представления. Необычный «подарок» принёс курьер. Посылка не попала на сцену благодаря внимательности режиссёров и других сотрудников театра. Спасибо ведущим режиссерам...