Фото: Сергей Булкин/News.ru

В подмосковном городе Долгопрудном на Лихачёвском проспекте автобус насмерть задавил двух пешеходов. Ещё двое пострадали.

ДТП с автобусом в Долгопрудном. На остановке «Общежитие» произошёл наезд на пешеходов. Пострадали четверо, из них двое погибли, — сообщил News.ru собственный источник.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водителю транспортного средства за рулём стало плохо.

Как писал News.ru, автобус с российскими туристами попал в аварию недалеко от турецкой Аланьи. Шестеро пострадавших доставлены в больницу.

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