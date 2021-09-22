Автобус со школьниками попал в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области в ДТП попал автобус, в котором, помимо водителя, находились 18 школьников и двое сопровождавших их взрослых. В результате столкновения с автомобилем УАЗ пострадали четыре человека. Медицинская помощь потребовалась одному ребёнку, двоим взрослым, а также водителю УАЗа. Об этом заявили в региональном главке МВД.
На месте находятся инспекторы ГИБДД. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, а также точное число пострадавших, — говорится в сообщении.
Авария
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае семь человек пострадали в аварии с междугородним автобусом. Пятеро из них получили лёгкие травмы, а двое — средней тяжести. Все они были госпитализированы.