Автобус со школьниками попал в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области автобус с младшеклассниками попал в ДТП и перевернулся

В Иркутской области в ДТП попал автобус, в котором, помимо водителя, находились 18 школьников и двое сопровождавших их взрослых. В результате столкновения с автомобилем УАЗ пострадали четыре человека. Медицинская помощь потребовалась одному ребёнку, двоим взрослым, а также водителю УАЗа. Об этом заявили в региональном главке МВД.

На месте находятся инспекторы ГИБДД. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, а также точное число пострадавших, — говорится в сообщении.

Авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Кутулик. Автобус со школьниками столкнулся с УАЗом в районе 1712-го километра дороги и опрокинулся на бок. По данным полиции, учащиеся второго-четвёртого классов ехали в Кутулик, чтобы посетить музей.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае семь человек пострадали в аварии с междугородним автобусом. Пятеро из них получили лёгкие травмы, а двое — средней тяжести. Все они были госпитализированы.