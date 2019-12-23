Автобус с пассажирами врезался в бетонную остановку в районе аэропорта им. Давиде Бен-Гуриона. В результате аварии четыре человека погибли, 14 человек получили травмы.
По неустановленной причине автобус , следовавший по шоссе № 40, съехал с дороги и врезался в остановку. Пострадал водитель автобуса, он в сознании, его уже допросили полицейские,
На место происшествия прибыл министр транспорта, который установил, что дорога в районе ДТП широкая, ярко освещённая, так что причиной аварии мог стать только человеческий фактор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что автобус, в котором ехал 21 пассажир, съехал в кювет и перевернулся на Камчатке. Происшествие случилось на трассе между населёнными пунктами Раздольный и Коряки в Елизовском районе.
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