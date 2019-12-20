Пассажирский автобус упал с обрыва на северо-востоке Китая. Есть жертвы и пострадавшие.
Инцидент произошёл утром 21 декабря в провинции Цзилинь, неподалёку от города Тунхуа. В автобусе находилось более 30 человек.
Все пострадавшие госпитализированы. Причина аварии и точное количество погибших устанавливаются,
Ранее NEWS.ru писал, что в китайской провинции Ланьчжоу на скоростной трассе столкнулись 26 автомобилей. В результате погибли 14 человек и ещё 27 пострадали.
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