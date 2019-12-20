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Два человека погибли в результате крупной аварии в Ленинградской области. По данным экстренных служб, там столкнулись грузовик и пять легковых автомобилей.

По предварительным данным, травмы получили четыре человека. Сразу после ДТП возник пожар, однако к настоящему времени его удалось ликвидировать. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Обстоятельства аварии выясняются,...