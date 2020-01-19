https://static.news.ru/photo/125270c6-3ab6-11ea-b179-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю/vk.com

Спасатели эвакуировали 40 иностранных студентов с заснеженной трассы в Алтайском крае из-за поломки автобуса, на котором они 19 января ехали из монгольского Улан-Батора в Казахстан.

Автобус сломался на трассе Родино — Благовещенка на границе районов из-за некачественного топлива, — сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что спасатели доставили транспортное средство на ремонт, а людей отправили в строительный техникум в Степном Озере, где есть комнаты в общежитии. Как только автобус починят, делегацию отправят далее по маршруту.

Ранее NEWS.ru писал, что метель стала причиной закрытия полутора десятка дорог в Алтайском крае. В частности, транспорт не ездит по двум федеральным трассам и по 12 региональным автодорогам. Как сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону, из-за погодных условий закрыта также трасса А-322 от Барнаула до Рубцовска. При этом федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт», где движение было ограничено накануне, открыли для движения в полном объёме. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.