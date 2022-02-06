Автобус с футбольной командой опрокинулся на трассе в Калмыкии

В Калмыкии на трассе опрокинулся микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Известно, что в автобусе ехали представители краснодарской футбольной команды. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошёл на 345-м километре федеральной трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь на территории Приютненского района.

Внутри микроавтобуса было семь человек без детей. Пострадавших нет, — рассказал собеседник агентства.

Как уточнили в ГУ МВД по Калмыкии, в минивэне возвращались из Элисты в Краснодар шесть игроков краснодарской футбольной команды, а также водитель. На трассе в Приютненском районе у автомобиля лопнуло колесо и он опрокинулся. В настоящее время микроавтобус подняли, скоро он отправится к месту назначения.

Ранее сообщалось, что как минимум 11 человек пострадали в результате автомобильной аварии, произошедшей в турецкой провинции Сивас. Там перевернулся пассажирский автобус.