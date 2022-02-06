Автобус с футбольной командой опрокинулся на трассе в Калмыкии
Автобус с футбольной командой из Краснодара опрокинулся на трассе в Калмыкии
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:19, 06 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Калмыкии на трассе опрокинулся микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Известно, что в автобусе ехали представители краснодарской футбольной команды. По предварительным данным, пострадавших нет.
Инцидент произошёл на 345-м километре федеральной трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь на территории Приютненского района.
Внутри микроавтобуса было семь человек без детей. Пострадавших нет, — рассказал собеседник агентства.
Как уточнили в ГУ МВД по Калмыкии, в минивэне возвращались из Элисты в Краснодар шесть игроков краснодарской футбольной команды, а также водитель. На трассе в Приютненском районе у автомобиля лопнуло колесо и он опрокинулся. В настоящее время микроавтобус подняли, скоро он отправится к месту назначения.
Ранее сообщалось, что как минимум 11 человек пострадали в результате автомобильной аварии, произошедшей в турецкой провинции Сивас. Там перевернулся пассажирский автобус.