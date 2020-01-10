Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский автобус столкнулся с пятью автомобилями на 469-м км трассы М-7 «Волга» в Пермском крае.

В аварию попали грузовая фура, газель и три машины. Есть несколько пострадавших, однако дети не получили серьёзных травм.

Автобус перевозил подростков с соревнований. На месте работают сотрудники ДПС. Выясняются детали произошедшего, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, в Хабаровске попал в ДТП другой автобус. Пострадало восемь человек. Им оказали медицинскую помощь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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