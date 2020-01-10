Пассажирский автобус столкнулся с пятью автомобилями на 469-м км трассы М-7 «Волга» в Пермском крае.
В аварию попали грузовая фура, газель и три машины. Есть несколько пострадавших, однако дети не получили серьёзных травм.
Автобус перевозил подростков с соревнований. На месте работают сотрудники ДПС. Выясняются детали произошедшего,
Как писал NEWS.ru ранее, в Хабаровске попал в ДТП другой автобус. Пострадало восемь человек. Им оказали медицинскую помощь.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен