Автобус с 45 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае

Пассажирский автобус, в котором находилось 45 пассажиров, опрокинулся в Хабаровском крае. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в результате аварии пострадали 14 человек.
В 24 км от Циммермановки Ульчского района произошло ДТП с автобусом — опрокинулся. В автобусе было 45 человек, — отметили в ведомстве.
Как
По данным «АиФ», рейсовый автобус
Ранее, как писал NEWS.ru, автобус столкнулся с легковым автомобилем Toyota на трассе Кинешма — Юрьевец в Ивановской области. ДТП произошло в восьми километрах от Кинешмы. Водитель Toyota выехал на встречную полосу движения и врезался в автобус ПАЗ, в котором находилось девять человек. В результате аварии пострадали четыре человека.
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