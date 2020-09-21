Автобус с 45 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае

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Пассажирский автобус, в котором находилось 45 пассажиров, опрокинулся в Хабаровском крае. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в результате аварии пострадали 14 человек.

В 24 км от Циммермановки Ульчского района произошло ДТП с автобусом — опрокинулся. В автобусе было 45 человек, — отметили в ведомстве.

Как передаёт ТАСС, все пострадавшие доставлены в больницу. Пассажиры смогли выбраться из автобуса самостоятельно. Сил и средств МЧС для вызволения их из транспортного средства не потребовалось.

По данным «АиФ», рейсовый автобус следовал по маршруту село Подгорное—село Богородское—Хабаровск.

Ранее, как писал NEWS.ru, автобус столкнулся с легковым автомобилем Toyota на трассе Кинешма — Юрьевец в Ивановской области. ДТП произошло в восьми километрах от Кинешмы. Водитель Toyota выехал на встречную полосу движения и врезался в автобус ПАЗ, в котором находилось девять человек. В результате аварии пострадали четыре человека.