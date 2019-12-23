https://static.news.ru/photo/fffa4fdc-250e-11ea-88ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Автобус, в котором ехал 21 пассажир, съехал в кювет и перевернулся на Камчатке. Происшествие случилось на трассе между населёнными пунктами Раздольный и Коряки в Елизовском районе.

В аварии пострадал один человек, он получил травму средней степени тяжести. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия, пишет ТАСС.

Владельцем автобуса является компания «Оптимус», которая привезла на место аварии чай и обогреватели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Красноярском крае семь человек пострадали в аварии с автобусом. ДТП произошло на 13-м км автодороги Минусинск — Белык.