https://static.news.ru/photo/392af6c0-1f48-11ea-8b2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Балахнинском районе Нижегородской области произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Водитель нерейсового автобуса, в котором находилось около 40 человек, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, в результате чего перевернулся, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД РФ.

Восемь человек пострадали в результате несчастного случая. Им оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Как писал NEWS.ru ранее, на трассе между населёнными пунктами Чемодановка — Васильевка в Пензенской области произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, из которых пять — это дети.