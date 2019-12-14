В Балахнинском районе Нижегородской области произошла авария с участием пассажирского автобуса.
Водитель нерейсового автобуса, в котором находилось около 40 человек, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, в результате чего перевернулся, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД РФ.
Восемь человек пострадали в результате несчастного случая. Им оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Как писал NEWS.ru ранее, на трассе между населёнными пунктами Чемодановка — Васильевка в Пензенской области произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, из которых пять — это дети.
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