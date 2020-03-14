Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Крыму на трассе Симферополь-Керчь. ДТП произошло при повороте на село Уварово.
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля Chevrolet, который выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом,
В результате погиб водитель легковушки, в пассажирском автобусе пострадала одно женщина. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее NEWS.ru сообщал, что крупная авария произошла на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге. В ДТП учувствовали три автомобиля.
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