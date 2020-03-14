https://static.news.ru/photo/bb04ee06-657c-11ea-a970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Крыму на трассе Симферополь-Керчь. ДТП произошло при повороте на село Уварово.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля Chevrolet, который выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, пишет РИА Новости.

В результате погиб водитель легковушки, в пассажирском автобусе пострадала одно женщина. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крупная авария произошла на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге. В ДТП учувствовали три автомобиля.