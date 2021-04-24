Дети пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса под Тулой

https://static.news.ru/photo/3d3c5cf2-a59a-11eb-a7ed-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвой ДТП под Тулой с участием грузовика и автобуса стал один человек. Ещё девять, включая двоих детей, получили травмы, передаёт сайт регионального УМВД. ЧП произошло в ночь на 25 апреля, примерно в 02:55 в Воловском районе на трассе М-4 «Дон».

По предварительной информации, водитель автобуса «Неоплан», двигавшийся в направлении Москвы, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», который незадолго до этого, двигаясь с полуприцепом, совершил наезд на препятствие, — говорится на ведомственном портале.

В результате ДТП скончался 54-летний водитель автобуса. По информации на 8:20 25 апреля, девять травмированных находились в салоне автобуса, пострадавшим детям 8 и 14 лет. Их и ещё одного пассажира госпитализировали. Ещё шестерым медики уже оказали специализированную помощь.

Накануне два человека погибли и один пострадал в аварии с участием пяти автомобилей в Хабаровске. По предварительным данным, виновник ДТП был пьян, сообщает УГИБДД по региону. Происшествие случилось 25 апреля в 06:40 утра, водитель Toyota Land Cruiser ехал по улице Дзержинского и врезался в Renault Kaptur.

Как сообщалось ранее, шесть автомобилей, среди которых минивэн премиум-класса Aurus Arsenal с мигалкой, столкнулись днём 23 апреля на Рублёво-Успенском шоссе в районе деревни Жуковка в Москве. Движение было на некоторое время перекрыто.