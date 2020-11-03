Австрия назвала стрельбу в Вене терактом

https://static.news.ru/photo/eb9cbaba-1d52-11eb-8512-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEX HALADA via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер считает, что ситуация со стрельбой в районе синагоги в столице — теракт. Поэтому он призвал жителей оставаться дома, тех, кто «сидит в забегаловке — оставаться там, в трактире — получше осматривать интерьер заведения».

Полиция пока ещё не может назвать число нападавших, но предупреждает, что «атака всё ещё продолжается», приводит слова министра внутренних дел Kronen Zeitung. Продолжается и большая полицейская операция вместе со спецотрядами.

В соцсетях меж тем уже появилось видео одного из предполагаемых преступников. На кадрах видно темноволосого мужчину в белой рубашке с длинным пистолетом в руках. Он бежит по улице и время от времени стреляет.

По данным МВД, задержан один из преступников, очевидцы говорят о множестве раненых и выстрелах в метро. Один из прохожих, находившихся в тот момент в районе места происшествия рассказывает, что сначала послышался грохот, а после люди увидели какого-то человека, который мчался оп ступенькам и «дико стрелял». Не прекращая стрельбы, он свернул на Шведскую площадь, где его уже и застрелила полиция.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ходе атаки на синагогу в центра Вены погибли семь человек, сообщили в местной полиции. Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать одного из нападавших.