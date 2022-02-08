Авария с участием миллиардера Шепеля попала на видео

Массовое ДТП с девятью автомобилями, в котором пострадал миллиардер Алексей Шепель, попало на видео. Авария произошла на Рублёвском шоссе, известно, что бизнесмен потерял сознание, перед тем как его Mercedes протаранил несколько машин, сообщает РЕН ТВ.
В результате столкновения
Другим пострадавшим в аварии также оказывается медицинская помощь. На месте происшествия до сих пор работают дорожные службы. Движение на участке было сильно затруднено, в расписание автобусов пришлось вносить изменения. Дело взяла на контроль столичная прокуратура.
Ранее медосвидетельствование показало, что попавший в ДТП в Москве на Рублёвском шоссе владелец крупной строительно-инвестиционной компании S. Holding миллиардер Алексей Шепель был трезв. По предварительным данным, он управлял автомобилем, который спровоцировал аварию.