https://static.news.ru/photo/786e6e92-1f12-11ea-a8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В воскресенье, 15 декабря, на трассе Фокино — Дунай в Приморье произошла авария, в результате которой погибли два человека. В настоящее время на указанной дороге запрещено движение автобусов. Об этом журналистам рассказал представитель управления ГОЧС посёлка городского типа Дунай.

Движение автобусов закрыто до конца дня. Речь идёт исключительно о пассажирских рейсовых транспортных средствах.

Авария произошла в 09:25 по местному времени. Легковой автомобиль, за рулём которого сидела женщина 1960 года рождения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. Два человека погибли, один госпитализирован с травмами, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что шесть автомобилей стали участниками ДТП на 82-м километре МКАД. Пострадавших нет.