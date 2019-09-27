ДТП произошло на Щербаковской улице в Москве. Столкнулись автомобили Chevrolet и Volkswagen.
В результате аварии машины выбросило на трамвайные пути. Движение общественного транспорта на данном участке приостановлено, передаёт источник News.ru.
Ранее News.ru сообщал, что заслуженная артистка России Елена Терновая, сыгравшая в сериале «Улицы разбитых фонарей», пострадала в ДТП на юге Санкт-Петербурга.
Авария произошла 27 сентября 2019 года. Терновая, управлявшая Hyundai Solaris, врезалась в двигавшийся в попутном направлении автомобиль Kia «Яндекс.Такси», а затем въехала в силовое ограждение.