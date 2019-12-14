https://static.news.ru/photo/e9c542ce-1fc0-11ea-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Почти 50 тысяч жителей Республики Ингушетия остались без электричества в результате неполадок в сетях в ночь на 16 декабря.

Уточняется, что оборудование вышло из строя на подстанции «Старая», там отключён масляный выключатель. На данный момент на объекте проводятся аварийно-восстановительные работы, при этом температура воздуха в регионе ночью не превышает одного градуса тепла, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, обрыв кабеля оставил без света более 150 тысяч жителей Дагестана. Авария произошла недалеко от подстанции в Гергебильском районе 10 декабря.