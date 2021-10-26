Названа предварительная причина взрыва в доме в Балтийске

Причиной ЧП в жилом доме в Балтийске Калининградской области, где после хлопка газовоздушной смеси возник пожар, могла стать утечка бытового газа. В региональном управлении МЧС подтвердили, что дом был газифицирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные УМВД РФ по региону.

В ведомстве отметили что местным жителям будет оказана оперативная помощь в восстановлении документов. Из подъезда дома были эвакуированы шесть человек, остекление восьми квартир оказалось повреждено. Пожар в настоящее время потушен.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на втором этаже пятиэтажки, построенной в середине 1970-х годов, после этого возник пожар на площади 50 квадратных метров. По словам местных жителей, взрыв ощущался на расстоянии примерно 700-800 метров, а в соседнем строении от ударной волны «тряслись стены». В ходе инцидента пострадал один человек.





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