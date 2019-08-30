Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР проведёт проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 в аэропорту Южно-Сахалинска. Инцидент произошёл 31 августа.
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Ранее News.ru писал, что три самолёта экстренно сели в аэропорту Волгограда. Причиной аварийной посадки рейсов Красноярск — Симферополь и Баку — Москва стало плохое самочувствие пассажиров. Третий самолёт, совершавший рейс Грозный — Внуково, запросил разрешение на посадку из-за падения уровня жидкости в гидросистеме.