https://static.news.ru/photo/f6e3bda2-cbd1-11e9-8f93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Международный аэропорт Южно-Сахалинск/facebook.com

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР проведёт проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 в аэропорту Южно-Сахалинска. Инцидент произошёл 31 августа.

Как сообщает РИА Новост и, самолёт совершал рейс Владивосток – Южно-Сахалинск. На борту находились 143 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной экстренной посадки стал сбой навигационного оборудования.

Ранее News.ru писал, что три самолёта экстренно сели в аэропорту Волгограда. Причиной аварийной посадки рейсов Красноярск — Симферополь и Баку — Москва стало плохое самочувствие пассажиров. Третий самолёт, совершавший рейс Грозный — Внуково, запросил разрешение на посадку из-за падения уровня жидкости в гидросистеме.