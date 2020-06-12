Атомная подводная лодка загорелась во Франции

https://static.news.ru/photo/d1fd7d68-acc5-11ea-ba08-fa163e074e61_660.jpg Подводная лодка «Perle» Фото: Jean-Michel Roche/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Во Франции произошёл пожар на атомной подводной лодке Perle, которая пришвартована на военно-морской базе во французском Тулоне. Об этом сообщает Морская префектура Средиземноморья.

Дым, вызванный пожаром на Perle, не радиоактивен. Никакого ядерного топлива на борту нет, — отмечает ведомство.

Сообщается, что по всей территории Франции установлены датчики, которые могут отследить выброс радиации.

Борьбу с огнём ведут местные пожарные расчёты, а также прибывшие из Марселя огнеборцы.

Подводная лодка Perle была заложена в 1987 году. Её начали эксплуатировать с 1993 года. С января этого года она находится на техническом обслуживании. В результате инцидента никто не пострадал.

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