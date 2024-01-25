Атака дронов ВСУ на Туапсе 25 января: что в Сочи, разрушения и пострадавшие

Фото: МО Украины

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе был атакован тремя украинскими беспилотниками «Бобер», сообщает Telegram-канал Mash. Какие последние новости известны, потушен ли пожар?

Что произошло в Туапсе минувшей ночью

Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на местных жителей в 00:20 по московскому времени сообщил о крупном пожаре, начавшемся в районе нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Туапсе.

Позднее Telegram-канал SHOT пояснил, что площадь пожара составляет примерно 200 квадратных метров. Огонь охватил одну из колонн предприятия для переработки топлива.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Туапсинского района, что идет ликвидация горения на нефтебазе города

Глава муниципального образования Туапсинский район Сергей Бойко в своем Telegram-канале написал, что пожар на НПЗ полностью ликвидирован в 04:53.

«Горела вакуумная установка. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники», — рассказал он.

По информации Mash, всего было три дрона. Все они были сбиты, но обломки одного из них попали на вакуумную установку, из-за чего начался пожар.

«Первый дрон был замечен в небе в 23:17. В течение следующего часа прилетели два других. По ним отработали дежурные средства ПВО, обломки двух „Бобров“ упали в море. Третьего — рухнули на вакуумную колонную установку. Начался пожар, разросшийся до 200 „квадратов“, который удалось потушить к 5 утра», — говорится в публикации канала.

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале отметил, что третий дрон ВСУ все же мог долететь до НПЗ.

«Судя по всему, по объекту работали три вражеских беспилотника, два из которых были сбиты дежурными средствами ПВО и упали в море. Третий долетел и упал на самой территории, спровоцировав пожар», — написал он.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Как пожар на НПЗ повлиял на работу морского порта и аэропорта в Сочи

Глава города Сочи Алексей Копайгородский минувшей ночью в своем Telegram-канале сообщил, что из-за пожара в Туапсе временно закрывалось воздушное пространство.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Четыре борта из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод», — рассказал он.

Позднее глава курорта пояснил, что работа аэропорта восстановлена, а ситуация в городе спокойная, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Также в Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что минувшей ночью в Сочи вводился план «Ковер» из-за атаки украинских дронов.

«План „Ковер“ вводился в Сочи в связи с ситуацией в Туапсе, где произошел крупный пожар на нефтебазе (по предварительным данным, он случился в результате атаки БПЛА)», — заявили в АТОР.

При этом представители АО «Туапсинский морской порт» в беседе с РБК Краснодар заявили, что все службы морского порта в Туапсе продолжают работать в штатном режиме.

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