Атака БПЛА на Тамбовский пороховой завод: что известно, был ли теракт Baza: БПЛА атаковал Тамбовский пороховой завод

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Беспилотник 14 ноября пытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области. Что известно об инциденте и кто может за этим стоять?

Что известно об атаке на пороховой завод в Тамбовской области 14 ноября

Утром 15 ноября стало известно, что накануне Тамбовский пороховой завод подвергся атаке беспилотного летательного аппарата.

«Попытка атаки произошла около 7 утра 14 ноября. Неизвестный дрон упал на территорию Тамбовского порохового завода в Котовске», — сообщал Telegram-канал Baza.

Последствия атаки на Тамбовский пороховой завод

По данным Baza, в результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. Начался пожар, который удалось быстро локализовать и потушить, уточняет Telegram-канал.

«По предварительной информации, работы в этом цеху не проводились. Пострадавших нет», — информирует Baza.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто может стоять за атакой

Минобороны России информировало, что в течение ночи 14 ноября была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей», — сообщало ведомство.

Что известно о теракте на Тамбовском пороховом заводе в Котовске

Ночью 11 ноября на данном предприятии произошел пожар. Очевидцы сообщали о звуках взрывов перед началом возгорания.

«Пожар на заводе начался около половины двенадцатого ночи. На место были вызваны спасатели. Спустя полтора часа огонь удалось потушить. Площадь пожара составила 300 метров», — писала Baza.

По факту произошедшего четвертый следственный отдел управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СКР (ГСУ СКР) возбудил уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб.

«Расследование ведется спецуправлением центрального аппарата СКР, в производстве которого находятся уголовные дела о преступлениях, совершенных ВСУ с 2014 года в ДНР и ЛНР, а теперь и по всей России», — сообщал «Коммерсантъ».

Фото: МО Украины

С места происшествия, разрушенного взрывом отдельно стоящего здания площадью более 300 кв. м, были изъяты колесики, фрагмент двигателя, карбюратор, шасси и прочие предметы, из которых, предположительно, состоял беспилотник, использованный для атаки на завод.

Что известно о Тамбовском пороховом заводе

Тамбовский пороховой завод располагается в городе Котовске. Предприятие основано в 1915 году. В годы Великой Отечественной войны завод выработал около 90 тыс. тонн пороха и 40 млн зарядов. Основной вид деятельности — производство взрывчатых веществ. Предприятие выпускает больше 200 видов продукции, в том числе пироксилиновые пороха для стрелкового оружия, ручных гранат и выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов.

Является одним из крупнейших в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. Около 20% продукции экспортируется. Среди гражданской продукции — лаки, эмали, нитриловые перчатки и куклы-неваляшки. Известно, что в январе — июле 2022 года завод нарастил производство на 34%. Штат — 1,8 тыс. человек, к 2025 году число работников планируется увеличить почти до 5 тыс.

В январе 2023 года правительство РФ приняло постановление о передаче ФКП «Тамбовский пороховой завод» в состав госкорпорации «Ростех».

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